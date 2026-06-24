Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.
İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu.
Ahlat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatısı zarar gören binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta Şiddetli Rüzgar Binalara Zarar Verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?