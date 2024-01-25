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Kar, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Kar, Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaza bürüdü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaza bürüdü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan mezar taşları, kar örtüsüyle bütünleşti. Ziyaretçiler, kar yağışı sonrası oluşan güzel manzarayı görüntüledi ve bu güzelliği herkesin görmesini istediklerini belirtti.

Kar, Ahlat\'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nı beyaza bürüdü
25.01.2024 - 10:47,
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaza bürüdü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki abidevi mezar taşları, kar örtüsüyle bütünleşti.

İlçedeki 210 dönümlük alanı kapsayan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığına gelen ziyaretçiler, ortaya çıkan manzarayı görüntüledi.

Ziyaretçilerden Adem Karakurt, kar yağışı sonrası mezarlıkta güzel görüntülerin oluştuğunu belirtti.

Karakurt, "Burayı herkesin görmesini istiyoruz. Çok güzel bir görüntü var. Biz de bu güzelliğe tanıklık etmek için geldik." dedi.

Kaynak: AA
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