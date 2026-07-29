Ahmet Çilekci'den Gümüş Madalya
Anamur'daki ilkokul öğrencisi Ahmet Çilekci, Singapur'da gümüş madalya kazandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde ilkokul öğrencisi Ahmet Erdem Çilekci, Singapur'daki uluslararası matematik yarışmasında gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.
Anamur 15 Temmuz Milli İrade İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Çilekci, Singapur'da düzenlenen Uluslararası Matematik Olimpiyatı Yarışması 2026 Finali'ne katıldı.
Çilekci, "Grade 3" kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Doğan, makamında ağırladığı öğrenciyi başarısından dolayı tebrik etti.
Kaynak: AA
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