Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu'nu tebrik etti

Ahmet Davutoğlu, İmamoğlu\'nu tebrik etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, başarılı bir yerel yönetim dönemi temennisinde bulundu. Davutoğlu ise İstanbul'a olan sevgisini dile getirdi.

13.05.2024 20:33  Güncelleme: 21:40
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(İSTANBUL) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci dönem aynı göreve seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Davutoğlu ve beraberindekileri Emirgan'da ağırlayan İmamoğlu, "Umut ederiz toplumun her kesimine, her bireyine fayda veren, çok güçlü bir yerel yönetim başarısını ortaya koyan dönem bizlere nasip olur" dedi. Davutoğlu da " Türkiye'de en büyük emanet, İstanbul'dur. İstanbul aşığı, İstanbullu bir hemşehriniz olarak her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Gelecek Partisi (GP) Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ikinci kez aynı göreve seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, Davutoğlu ile birlikte GP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Abdik ve GP İstanbul İl Başkanı Mehmet Kuğu'yu Emirgan Beyaz Köşk'teki makam odasında ağırladı.

İMAMOĞLU: "HALKÇI BİR DİYALOĞU VE PAYLAŞIMI ELE ALMAMIZ GEREKİYOR"

Davutoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten İmamoğlu, "Bu kapsamda hem size hem teşkilatınıza teşekkür ederiz. Yanı sıra önemli bir yerel seçim… Ben diyorum, toplumsal bir mimari, yerel seçimini oluşturdu veya sonucunu bize verdi, elimize uzattı. Bu önemli bir sonuç. Bunu bizim, millet adına iyi değerlendirmemiz ve çok güçlü bir hizmet dönemini sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda da siyaseti çok farklı yorumlayan halkımızın beklentisi ölçüsünde, bizim de siyaseti biraz farklı yorumlayarak, biraz daha yoğun bir biçimde halkçı bir diyaloğu, halkçı bir paylaşım, halkçı bir hizmet yönünü ele almamız gerekiyor. Yerelde böyle bir sorumluluğumuz var. Umut ederiz toplumun her kesimine, her bireyine fayda veren, İstanbul'da çok güçlü bir yerel yönetim başarısını ortaya koyan dönem bizlere nasip olur. Bunu da başarmak bize nasip olur" dedi.

DAVUTOĞLU: "TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK EMANET, İSTANBUL'DUR"

"Allah, hayırlı, mübarek etsin" diyen Davutoğlu da şunları söyledi: "Biraz telaşınız bitsin diye bekledik. Son bir haftadır da Güney Afrika'daydım. Filistin'le ilgili Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde uluslararası kongre düzenlendi. Bugün sabah geldim. Bütün kamu hizmetleri, büyük bir emanettir. Kamu adına hizmet etmek, başlı başına halk nezdinde de hak nezdinde de önemli bir misyon. Ama işte 'Türkiye'de en büyük kamu emaneti ne' derseniz, 'İstanbul' derim. Yani bunu sadece bir siyasi devlet adamı olarak değil, İstanbul üzerine makaleler yazmış, kitap yazmış bir bilim adamı olarak söylüyorum: Türkiye'de en büyük emanet, İstanbul'dur bir bütün olarak ülkede. Ama tabii bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; o ağır bir sorumluluk. Siz, geçen dönemden itibaren İstanbul'u yönettiniz, halk da takdir etti; tekrar size, bu sefer çok daha güçlü bir destekle onu verdik. Yerel seçimlerin sadece İstanbul ölçeğine değil, Türkiye ölçeğine de büyük etki yapacak sonuçları oldu. Onun sonuçlarını hep beraber göreceğiz, dinleyeceğiz. Türkiye'de artık demokrasiye saygılı, şehir kültürünün korunduğu ve halkın siyasal katılımının arttığı yeni bir dönemin öncüsü olmak gerekir. Sizin bunu en iyi şekilde yerine getireceğinizden hiç şüphemiz yok. Allah utandırmasın. Allah muvaffak eylesin. ve İstanbul aşığı, İstanbullu bir hemşehriniz olarak da ne zaman, nasıl bir desteğe ihtiyacınız olursa, her zaman yanınızdayız."

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

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