Talas Belediyesine ait arsaya, hayırsever Ahmet Gönen tarafından yaptırılacak Ahmet Gönen Lisesi'nin temeli törenle atıldı.
Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'ndeki törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, çocukları hayata hazırlama sürecinde en iyi imkanlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin en kalabalık 6'ıncı, Kayseri'nin de en büyük mahallesi olan Mevlana Mahallesi'ndeki en önemli konuların başında eğitimin geldiğini ifade etti.
5 yılda 8 okul bitirip teslim ettiklerini anlatan Yalçın, şu anda da inşaatı devam eden 8 okul bulunduğunu, 4'ünün önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişeceğini kaydetti.
Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise hem belediyeyi hem de hayırsever aileyi tebrik etti.
Konuşmaların ardından dua edilerek okulun temeli atıldı.
Toplam 6 bin metrekare alan üzerine 5 bin 600 metrekare kapalı olacak 4 katlı lise binasında çok amaçlı salon, kütüphane, fizik-kimya-biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar atölyesi, müzik ve bilgisayar derslikleri ile 24 derslik bulunacak.
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