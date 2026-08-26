Ahmet'in Umre Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika
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Ahmet'in Umre Hayali Gerçek Oluyor

Ahmet\'in Umre Hayali Gerçek Oluyor
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Sivas'ta Ahmet Turan İmamoğlu'nun umre hayali, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Sivas'ta yaşayan 38 yaşındaki Ahmet Turan İmamoğlu'nun umre hayali, sosyal medyada paylaşılan görüntüsünün ardından hayırseverlerin desteğiyle gerçeğe dönüşüyor.

Emek Mahallesi'nde yaşayan yüzde 75 zihinsel engelli İmamoğlu, Ayyıldız Camisi İmamı Halis Kuru ve Müezzin Muhammed Ali Yazan'a umreye gitmek istediğini söyledi.

İmamoğlu'nun umre istediğini anlattığı sırada kaydedilen görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın ardından İmamoğlu'nun umre hayalini gerçekleştirmek isteyen hayırseverler, önce kendisinin, ardından babası ve annesinin umre masraflarını karşılamayı kabul etti.

İmam Halis Kuru, AA muhabirine, Ahmet Turan İmamoğlu'nun Ayyıldız Camisi'ne namaza gelen özel biri olduğunu söyledi.

Camide zaman zaman su dağıtan İmamoğlu'nun cemaate de yardımcı olduğunu belirten Kuru, "Bize rüyasını anlattı. Rüyasını anlatırken video kaydına almak istedik. Tamamıyla istem dışı. Kendisinin söylemlerini kaydettik." dedi.

Kuru, videonun camiye gelen ilahiyat fakültesi öğrencilerinden birinin sosyal medyada paylaşmasıyla beğeni aldığını dile getirdi.

Öğrencinin, "Hocam bu videoyu sosyal medyada yayınlarsak Ahmet'e birisi sponsor olur" dediğini aktaran Kuru, çağrıya karşılık veren hayırseverlerin umre için sponsor olduğunu ifade etti.

"Kayıtsız kalmayan bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum"

İmamoğlu'nun özel bir birey olduğu için yurt dışına tek başına çıkamayacağını dile getiren Kuru, şunları kaydetti:

"Ahmet, babası olmadan yurt dışına çıkış yapamıyor. Bu nedenle Ahmetimizin babasına da yine hayırsever bir kardeşimiz sponsor oldu. Bunun üzerine Ahmet'in annesi beni aradı. Hocam 'Ahmet ve babası umreye gidiyor, ben gidemeyecek miyim' dedi. Allah bilir, dua edin, Allahımız bir kolaylık eylesin dedim. Kendisiyle bu konuşmayı bitirdikten sonra telefonum çaldı. Yine Ahmet'i umreye götürmek için sponsor olmaya niyetlenen bir kardeşimizdi. Biz kendisine durumu anlattık, 'Ahmet'in ve babasının sponsoru var. Eğer arzu ederseniz annesinin de masraflarını siz karşılayın' dedik. Telefondaki kişi bu teklifi kabul etti. Bu şekilde süreci başlatmış olduk. Sosyal medyada kardeşlerimizin takıldığı, odaklandığı 'Hocam beni Resulullah çağırıyor' cümlesi vardı. Allah razı olsun, bu cümleye maddi ve manevi destek veren çok kardeşimiz oldu. Kayıtsız kalmayan bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum."

Müezzin Muhammed Ali Yazan da yaklaşık 3 yıldır Ayyıldız Camisi'nde görev yaptığını, bu süre zarfında da İmamoğlu ile camiye hizmet noktasında özel gün ve gecelerde tanıştıklarını anlattı.

İmamoğlu'nun gördüğü rüyayı kendilerine anlatması üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Yazan, şöyle devam etti:

"Gelen destekler üzerine Ahmet kardeşimizi inşallah nasip olursa Efendimizin huzuruna ekim ayı içerisinde uğurlayacağız. Ahmet kardeşimiz bizimle rüyasını paylaştıktan sonra ona destek olmak adına Halis hocamla istişarelerde bulunduk. Ahmet kardeşimiz, sadece bizim camimiz değil, şehrimizin farklı camilerinde, türbelerinde de mihmandarlık yapıyor. Bir şeye vesile olduk, mutluyuz."

Kutsal topraklara gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyor

Kutsal topraklara gidecek olmanın mutluluğunu yaşayan Ahmet Turan İmamoğlu da "Rüyamda Peygamber Efendimizi gördüm. 'Neden gelmiyorsun' dedi. 'Bir türlü gelemiyorum. Gelmek istiyorum ama bir türlü olmuyor' dedim. Bu durumu Halis hocamlara anlattım. Mutluyum, sevinçliyim." dedi.

Baba Mevlüt İmamoğlu ise oğlunun zihinsel bir rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Benim maddi durumum olmadığı için oğlumu götüremezdim. Oğlumun vasisi benim. Halis hocamlara 'Vasi kararını noterden size vereyim, umreye siz götürün' dedim. Bunun üzerine 'Babası daha iyi ilgilenir, belki siz ilgilenemezsiniz' demişler. Bunun için beni de götürüyorlar. Tüm hayır sahiplerinden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Muhammed Ali, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet'in Umre Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika

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