11.00- 1 Eylül'de ABD'de yaşamını yitiren oyuncu Ahu Tuğba için Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
14.00- Deniz Bozkurt, CHP Genel Merkezi'nde, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
14.00- Türkiye İşçi Partisi üyeleri Polonez işçilerine destek ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL)
18.30- Esenyurt Belediyesi'nin İl Dernekler Birliği ile birlikte düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali başlıyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
19.00- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Kırşehirliler Vakfı, Neşat Ertaş'ın vefatının 12'nci yıl dönümü anısına Atatürk Spor Salonu'nda anma programı düzenleyecek. (ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › Ahu Tuğba için Tören Düzenlenecek - Son Dakika
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