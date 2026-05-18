Ahvar Bataklıkları\'nda Su Seviyesi Yükseldi

18.05.2026 12:05
Kuraklık sonrası hızla canlanan Ahvar Bataklıkları, bölge halkının yaşamını normale döndürdü.

Irak'ın güneyinde kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybı yaşayan Ahvar Bataklıkları, son dönemde etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

Bir dönem çatlamış toprakların hakim olduğu bölgede kayıklar yeniden su üzerinde hareket etmeye başladı, balıkçılık faaliyetleri canlandı ve manda sürüleri bataklık alanlara geri döndü.

Özellikle Zikar, Meysan ve Basra vilayetlerini kapsayan sulak alanlarda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte bölge halkının günlük yaşamında da normalleşme süreci başladı. Bölgeden göç etmek zorunda kalan bazı aileler yeniden tarlalarına döndü.

"Su bataklıklardan gidince burada duramazsın"

AA muhabirine konuşan bataklık sakinlerinden Hasan Ahmed, kuraklığın bölgeyi ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Ahmed, "Kuraklık, hayvanların hayatını kaybetmesine ve ailelerin göç etmesine neden oldu. Ancak son dönemde artan yağışlarla su seviyesi yeniden yükseldi ve bataklıklara hayat geri geldi." dedi.

Kuraklık nedeniyle bölgeyi terk ederek Meysan şehir merkezine göç ettiklerini belirten Ahmed, şöyle konuştu:

"Su bataklıklardan gidince burada duramazsın. Üç yıl boyunca şehirde yaşamak zorunda kaldık. Ancak buradaki yaşamımız güzeldir ve alışmışız buralara."

"Aileler için su nerede varsa yaşam oradadır"

Tekne yapımcısı Ahmed Beççay ise bataklıklarda yaşamın yağışlarla birlikte yeniden canlandığını, ancak yaz aylarında kuraklık riskinin devam ettiğini söyledi.

Kuraklık nedeniyle birçok ailenin Bağdat, Divaniye, Kerbela ve Samarra gibi şehirlere göç ettiğini belirten Beççay, "Aileler için su nerede varsa yaşam oradadır. Biz aynı zamanda manda yetiştiriyoruz ve mandalar bataklık sularına alışkındır." şeklinde konuştu.

"Su seviyesi yükseldi ve bataklıklarda yaşam yeniden başladı"

Çevre uzmanı Ömer Abdullatif de son 5-6 yılda bataklıkların ciddi kuraklık yaşadığını, bunun su seviyesinin düşmesine ve birçok canlı türünün yanı sıra ailelerin de göç etmesine yol açtığını söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bataklıkların geçmişte ihmal edildiğini vurgulayan Abdullatif, şunları kaydetti:

"Bu sene yağışların etkili olmasıyla birlikte bataklıklardaki su seviyesi yükseldi ve bataklıklarda yaşam yeniden başladı.

Meysan, Zikar ve Basra'daki bataklıklar bölgesini yerli ve yabancı turistler yeniden ziyaret etmeye başladı. Bataklıklarda yaşayan insanlar için yaşam yeniden canlandı. Bataklıklarda mandalar yeniden suya inmeye başladı ve o sularda taşıma aracı olan ince uzun geleneksel tekneler de yeniden çalışmaya başladı. Bataklıklardaki insanların manda besleme ve balık avlama faaliyetleri de yeniden başladı."

Ancak yaz aylarında sıcaklıklarla birlikte yeniden kuraklık riski oluşabileceğini ifade eden Abdullatif, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Mezopotamya'nın saklı güzelliği: Bataklıklar

Irak'ın güneyindeki Ahvar Bataklıkları, Orta Doğu'nun en büyük sulak alanları arasında yer alıyor. Bölge, Saddam Hüseyin döneminde uygulanan kurutma politikaları nedeniyle büyük zarar görmüş ve ciddi göç vermiş.

Saddam'ın devrildiği 2003 sonrası evine dönen "Bataklık Arapları" ya da "Ahvar sakinleri" diye bilinen halk, büyük öneme sahip bölgenin mevcut hükümetlerce ihmal edilmesinden şikayetçi.

Söz konusu politika nedeniyle gittikçe küçülen Basra, Meysan ve Zikar vilayetlerinin belli kısımlarını kaplayan bataklıklar, iklim değişikliklerinden de olumsuz etkileniyor.

2003 sonrası bölge turizme açılsa da ülkede yaşanan güvenlik sorunları ve kentteki belediyenin ihmali, buraları bakımsız ve turiste muhtaç bırakıyor.

Kaynak: AA

