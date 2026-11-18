Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Mattias Guyomar, yapay zekanın ürettiği gerçek olmayan içtihatları kullanan Rumen avukatın 2 yıl boyunca mahkemede müvekkil temsil etmesini yasakladı.

YAPAY ZEKANIN UYDURDUĞU MAHKEME KARARLARINI KULLANDI

AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahkemenin bir dairesi, Rumen avukatın Mahkemeye sunduğu dilekçede, yapay zekanın ürettiği gerçek olmayan içtihatları ve gerçek mahkeme kararlarında bulunmayan paragrafları da kullandığını tespit etti.

İlgili daire, AİHM Başkanı Mattias Guyomar'a sunduğu gerekçeli öneride, Rumen avukatın dilekçede kullandığı içtihatları yeterince kontrol etmediğini kabul ettiğini ve bu davranışının Mahkemenin dilekçedeki tüm hususları kontrol etmek için çok fazla zaman harcamasına neden olduğunu bildirdi.

2 YIL BOYUNCA MÜVEKKİL TEMSİL EDEMEYECEK

Daire, Guyomar'dan söz konusu avukatın 2 yıl boyunca mahkemede herhangi bir müvekkili temsil etmesinin yasaklanmasını talep etti.

Guyomar, 13 Kasım'da aldığı kararla dairenin talebini kabul etti ve söz konusu avukatın 2 yıl süreyle AİHM'de herhangi bir müvekkili temsil etmesini veya yardım etmesini yasakladı.

Avukat ise dilekçedeki gözlemlerini yazmak için yapay zekaya başvurduğunu kabul etti ve "hatalı alıntılar" yaptığını savundu.

AİHM'nin İç Tüzüğü'nün 44D maddesi, "istisnai koşullarda mahkeme başkanına, bir avukatın mahkeme önünde bir tarafı temsil etmesini veya söz konusu tarafa yardım etmesini yasaklama" yetkisi tanıyor.