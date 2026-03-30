Bakanlıktan Görele'deki Olayla İlgili Açıklama: Süreç Titizlikle Takip Ediliyor

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde gündeme gelen taciz iddiası ve 16 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Görele Belediyesi eski başkanı hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın başından itibaren yakından takip edildiğini belirtti. Açıklamada, cinsel tacize maruz kaldığını beyan eden 16 yaşındaki T.T.'nin geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bilgisinin "derin bir üzüntüyle" öğrenildiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden çocuk için başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, "Bakanlığımız, cinsel istismar ve taciz davalarında olduğu gibi bu olayda da çocuğun üstün yararını esas alarak sürecin en başından itibaren hukuki takibini sürdürmektedir" denildi.

Ayrıca, meydana gelen trafik kazasına ilişkin başlatılacak adli sürece de müdahil olunacağı belirtilerek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin titizlikle takip edileceği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, çocuklara yönelik her türlü istismar ve ihmal karşısında "sıfır tolerans" anlayışıyla hareket edilmeye devam edileceği vurgulandı.