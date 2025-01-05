Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Yapacak

Aile hekimleri, çözüm arayışında Sağlık Bakanlığı'nı eleştirerek iş bırakma eylemi yapacak.

05.01.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük, kasım ayından bu yana aile hekimlerinin iş bırakma eylemleri ve protestolarına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın çözümden uzak bir anlayış sergilediğini ifade ederek "Biz isteklerimizden vazgeçmiyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarına karşı aile hekimliği çalışanları 6-10 Ocak günleri arasında 5 gün iş bırakma eylemi yapacak.

Konuyla ilgili açıklamada yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı  Derya Mengücük, "Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığı'nın aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor" dedi.

"Mevcut durum ve yetersizlikler ciddiyetle ele alınmadan, vadedilen hizmet ve yapılan söylemlerin inandırıcı olmadığını" ifade eden Mengücük, "Bunu hem biz çalışanlar hem de halkımız çok açık olarak görüyor ve sorunları bizzat yaşıyoruz. Taleplerimizde kararlıyız. Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz" dedi.

"İş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz"

"Hem vatandaşlar, hem çalışanlar için daha iyi, daha doğru, daha nitelikli, daha güvenli bir sağlık hizmetini istemenin vicdani ve insani bir sorumluluk" olduğunu dile getiren Mengücük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz isteklerimizden vazgeçmiyoruz. İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz. Anayasal haklarımızı ve demokratik tepkimizi usulsüz ücret kesintileri, gruplandırma düşürme yöntemleri gibi hukuksuz şekilde cezalandırma ve engelleme çabaları, insan yaşamının değeri ve toplum sağlığının önemi ve Aile Hekimliği çalışanlarının mesleki onur mücadelesi karşısında etkisiz kalacaktır. Bu konuda hukuki mücadelemiz devam edecektir. Halkımızın mücadelemize desteği, bizlerin eylem gerekçe ve taleplerimizdeki haklılığımızı ayrıca göstermektedir."

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
12:41 Umut Akyürek’ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime benim Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
12:11 Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor Kesimhanelere kamera yerleştirme mecburiyeti geliyor
11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 13:57:03. #1.11#
SON DAKİKA: Aile Hekimleri İş Bırakma Eylemi Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.