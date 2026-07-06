Aile hekimleri uzun hastalıklarda mağdur

(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Genel Başkan Dr. Ahmet Kandemir, aile hekimliği çalışanlarının uzun süreli hastalık durumlarında karşı karşıya kaldığı hak kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Kandemir, "Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne göre aile hekimliği çalışanlarının hastalanması adeta lüks" dedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), aile hekimliği çalışanlarının uzun süreli hastalık durumlarında karşı karşıya kaldığı hak kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Sendika, özellikle kanser tedavisi gören, ağır kaza geçiren veya yoğun bakım süreci yaşayan aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin yalnızca gelir kaybına uğramadığını, belirli süreyi aşan sağlık raporlarında sözleşmelerinin de feshedilebildiğini belirterek bu uygulamanın acil olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kandemir, mevcut Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini ifade ederek, "Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne göre aile hekimliği çalışanlarının hastalanması adeta lüks. Ani gelişen hastalıklarda 180 günü aşan rapor sürelerinde çalışanlar hem iş güvencelerini hem de mesleklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Dünyanın hiçbir yerinde vicdani karşılığı olmayan böyle bir uygulama kabul edilemez" dedi.

"CİDDİ MAĞDURİYETLE KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR"

Kandemir; "aile hekimleri, ebe ve hemşireler hastalandıklarında veya kaza geçirdiklerinde mevcut performans sistemi nedeniyle önemli ücret kayıpları yaşıyor. Bunun yanı sıra hastalık veya yoğun bakım süresinin altı ayı aşması halinde sözleşmelerinin feshedilmesi, sağlık çalışanlarını ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyor. Hastaları iyileştirmek için görev yapan sağlık çalışanlarının, kendileri hastalandığında işlerini kaybetmeleri hiçbir vicdana sığmıyor. Kanser tedavisi gören ya da ağır hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarının iş güvencesi ortadan kaldırılamaz" diye konuştu.

Dr. Kandemir, mağduriyetin yalnızca uzun süreli hastalıklarla sınırlı olmadığını da belirterek, "Aile hekimliği sisteminde yıllık izin, doğum izni, babalık izni ve gebelik izni gibi çalışanların en temel yasal haklarını kullandıkları dönemlerde dahi aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin ücretlerinde kesinti yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, uzun süreli hastalık nedeniyle hiçbir aile hekimliği çalışanının sözleşmesinin feshedilmemesini, performans kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesini ve sağlık çalışanlarının temel izin haklarını kullanırken maddi kayba uğramayacakları yeni bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.