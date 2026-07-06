Aile hekimleri uzun hastalıklarda mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile hekimleri uzun hastalıklarda mağdur

06.07.2026 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHESEN, aile hekimlerinin uzun süreli hastalıklarda hak kaybına uğradığını belirtti.

(İZMİR) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Genel Başkan Dr. Ahmet Kandemir, aile hekimliği çalışanlarının uzun süreli hastalık durumlarında karşı karşıya kaldığı hak kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Kandemir, "Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne göre aile hekimliği çalışanlarının hastalanması adeta lüks" dedi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), aile hekimliği çalışanlarının uzun süreli hastalık durumlarında karşı karşıya kaldığı hak kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Sendika, özellikle kanser tedavisi gören, ağır kaza geçiren veya yoğun bakım süreci yaşayan aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin yalnızca gelir kaybına uğramadığını, belirli süreyi aşan sağlık raporlarında sözleşmelerinin de feshedilebildiğini belirterek bu uygulamanın acil olarak değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kandemir, mevcut Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini ifade ederek, "Aile Hekimliği Yönetmeliği'ne göre aile hekimliği çalışanlarının hastalanması adeta lüks. Ani gelişen hastalıklarda 180 günü aşan rapor sürelerinde çalışanlar hem iş güvencelerini hem de mesleklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Dünyanın hiçbir yerinde vicdani karşılığı olmayan böyle bir uygulama kabul edilemez" dedi.

"CİDDİ MAĞDURİYETLE KARŞI KARŞIYA KALIYORLAR"

Kandemir; "aile hekimleri, ebe ve hemşireler hastalandıklarında veya kaza geçirdiklerinde mevcut performans sistemi nedeniyle önemli ücret kayıpları yaşıyor. Bunun yanı sıra hastalık veya yoğun bakım süresinin altı ayı aşması halinde sözleşmelerinin feshedilmesi, sağlık çalışanlarını ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyor. Hastaları iyileştirmek için görev yapan sağlık çalışanlarının, kendileri hastalandığında işlerini kaybetmeleri hiçbir vicdana sığmıyor. Kanser tedavisi gören ya da ağır hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarının iş güvencesi ortadan kaldırılamaz" diye konuştu.

Dr. Kandemir, mağduriyetin yalnızca uzun süreli hastalıklarla sınırlı olmadığını da belirterek, "Aile hekimliği sisteminde yıllık izin, doğum izni, babalık izni ve gebelik izni gibi çalışanların en temel yasal haklarını kullandıkları dönemlerde dahi aile hekimleri, ebe ve hemşirelerin ücretlerinde kesinti yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, uzun süreli hastalık nedeniyle hiçbir aile hekimliği çalışanının sözleşmesinin feshedilmemesini, performans kaynaklı gelir kayıplarının önlenmesini ve sağlık çalışanlarının temel izin haklarını kullanırken maddi kayba uğramayacakları yeni bir yasal düzenlemenin hayata geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aile hekimleri uzun hastalıklarda mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:35:37. #7.12#
SON DAKİKA: Aile hekimleri uzun hastalıklarda mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.