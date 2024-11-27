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Aile Hekimliği Sistemi Güçleniyor

Aile Hekimliği Sistemi Güçleniyor

Kastamonu'da aile hekimliği sisteminin önemi vurgulandı, vatandaşların düzenli takipleri önerildi.

27.11.2024 21:17
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Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, aile hekimliği sistemin önemine değinerek, "Vatandaşlarımızın 6 ayda en az bir kez aile hekimlerini ziyaret etmeleri, yaş aralıklarına uygun olan izlem ve taramalarını yaptırmaları, erken teşhis ve tedavi için önem arz etmektedir." dedi.

Aile Hekimliği Sistemi ve yeni yönetmelik değişiklikleri ile ilgili Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Derdiyok, yapılan düzenlemelerle daha verimli ve doğru bir sağlık hizmeti sunulacağını belirtti.

Bu sayede hastaların ikinci ve üçüncü basamak hastanelere gitme oranının azalacağını ifade eden Derdiyok, şunları söyledi:

"Gerçekten ihtiyacı olan kişilerin hastanelere daha rahat ulaşmasını sağlayacaktır. Bakanlığımız, aile hekimliği sistemini güçlendirerek, hem ilaç yazımı hem raporlar hem de tetkikler konusunda daha fazla yetki tanımayı planlıyor. Bu sayede, daha verimli ve doğru bir sağlık hizmeti sunulacaktır. Bakanlık, ikinci ve üçüncü basamaktaki yükü azaltmayı hedefliyor ve bunun ekonomik açıdan da büyük bir fark yarattığını unutmamalıyız. 2025 yılı itibarıyla, birinci basamağa büyük yatırımlar yapacağız ve her ilçede aile hekimliği hizmetinin yaygınlaşacağını göreceksiniz. Bakanlığımız, bu süreçteki onaylarıyla birlikte, halkın daha erişilebilir ve uygun fiziki ortamlarda hizmet almasını sağlayacak."

İlçelerdeki aile hekimliklerini harita üzerinden gördüklerini anlatan Derdiyok, "Bu sayede hangi coğrafyada hizmet verdiğimizi ya da hangi bölgelerde eksik olduğumuzu tespit edebiliyoruz. Bu doğrultuda tüm sağlık sistemimizi harita üzerinden planlama yaparak yönlendiriyoruz. Bu yıl aile hekimliği sistemimize yeni arkadaşlarımızı ekledik. Yeni bir politika değişikliği oldu. Yeni aile hekimliği birimleri oluşturma ihtiyacımız doğdu. Yeni aile hekimlikleri açacağız." diye konuştu.

Aile hekimliği sisteminin önemine değinen Derdiyok, "Vatandaşlarımızın 6 ayda en az bir kez aile hekimlerini ziyaret etmeleri, yaş aralıklarına uygun olan izlem ve taramalarını yaptırmaları, erken teşhis ve tedavi için önem arz etmektedir. Aile hekimleri bireyin sağlığına bütünsel yaklaşacak donanım ve yetkiye sahiptir. Dolayısıyla bireyin ve toplumun sağlığında aile hekiminin yeri çok önemlidir. Vatandaşların aile hekimi yönlendirmesiyle yol almaları en doğru yaklaşımdır. Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda aile hekimlerinin rolü büyük. Vatandaşlarımızı aile hekimlerine sadece hasta olduklarında değil, izlem ve taramalarını yaptırmak için de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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