Aile İçinde Kan Durulmuyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısı, kayınbabası, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla öldüren sanık ve babası ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hakim A. ve babası Şerif A. ile tutuksuz sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. katıldı.

Tarafların avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklardan Hakim A. savunmasında, eşinin ailesinden tehditler aldığını öne sürerek, "Bu nedenle dükkanımda silah vardı. Olay anında hedef gözetmeksizin ateş ettim. Silahlardan birini mermisi bitince babama verdim. Babam olay sırasında kimseye ateş etmedi. Kendisinin yaşananlarla ilgisi yok. Olay planlı ve bilinçli şekilde gelişmemiştir." beyanında bulundu.

Şerif A. ise oğlu ve eşinin boşanma aşamasında olduğunu belirterek, "Ailecek evimizi bastılar, ne olduğuna anlam veremedik. Kimseye tabancayla ateş etmedim. Oğlumun da kime ateş ettiğini görmedim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da baba ve oğluna yardım ettikleri iddialarını reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim A, 22 Haziran 2024'te 3 aylık bebeği Deniz A'yı kendisine göstermedikleri gerekçesiyle evinin karşısında ailesiyle kalan boşanma aşamasındaki eşi Şükran A. ile sokakta tartışmış, tartışmaya Şükran A'nın babası Turgut E, annesi Leyla A, kardeşi Muhammet E. de katılmıştı. Bu sırada Hakim A'nın tabancayla ateş açması sonucu Şükran A, Turgut E, Leyla A. ve Muhammet E, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Bebeğini alarak kaçan zanlı Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette annesi Azize A. (51) ve babası Şerif A. (67) ile yakalamıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakim A. ile babası Şerif A. 24 Haziran 2024'te çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, anne Azize A. ise olaydan 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Savcılıkça Hakim A. ve babası Şerif A. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış olmak üzere 4 kez müebbet "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis, sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.