Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "İnsanı merkeze alan anlayışımızla ülkemizin her köşesinde ihtiyaçları yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Tarıkdaroğlu, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı ve Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etti.

Tarıkdaroğlu, daha sonra yapımı devam eden Afyonkarahisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Erkek Çocuk Evleri Sitesi inşaatlarında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumuna dair yetkililerden bilgi aldı.

Partisinin il başkanlığını ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Tarıkdaroğlu, ziyarette kentteki projeleri, sahadaki ihtiyaçları ve yeni dönem hedeflerini kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini belirtti.

Çocuk Evleri Sitesi ile Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımının en kısa sürede tamamlanacağını vurgulayan Tarıkdaroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bu iki önemli kuruluşumuzu en kısa sürede tamamlayacak, bunların yanı sıra Bolvadin Huzurevimizi de hizmete açarak vatandaşların istifadesine sunacağız. Bakanlık olarak aileyi güçlendiren koruyucu hizmetlerden gençlerimizin yuva kurma süreçlerine, kadınların güçlenmesinden çocukların ve özel gereksinimli bireylerin bakım ihtiyaçlarına, büyükler ile şehit ve gazi yakınlarına yönelik desteklere kadar geniş bir alanda kararlılıkla çalışıyoruz. Bizim için sosyal hizmet yalnızca projelerden ibaret değildir asıl başarı, hiçbir vatandaşı geride bırakmadan her birinin hayatına devletin şefkat eliyle dokunabilmektir. Güçlü toplumun temelinin güçlü ailelerden ve dayanışma kültüründen geçtiğine inanıyoruz. Hizmetlerin etkinliğini artırmak adına yerel yönetimler ve tüm paydaşlarımızla kurduğumuz iş birliğini çok önemsiyor, sahadan gelen her öneriyi kendimize rehber ediniyoruz. İnsanı merkeze alan anlayışımızla ülkemizin her köşesinde ihtiyaçları yerinde tespit etmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Tarıkdaroğlu, ziyaretlerin ardından Emirdağ ilçesine geçti.