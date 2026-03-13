Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden Edirne'de ziyaretler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Toplum Temelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Ertan Erdoğan ile Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Hilal Ünal, Edirne'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Ünal, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü, Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi ile Uzunköprü ilçesindeki koruyucu aileleri ziyaret etti.

Erdoğan ve Ünal, ziyaretlerde hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da kurumda yürütülen çalışmalar hakkında Erdoğan ve Ünal'a bilgi verdi.

Erdoğan ve Ünal, Tohumcu ve kurum personeline çalışmalarında başarı diledi.