Air France Uçuşlarını 3 Mart'a Kadar Askıya Aldı

Fransız hava yolu şirketi Air France'ın son gelişmelerin ardından 3 Mart'a kadar Orta Doğu'daki bazı şehirlere uçuşları askıya almayı sürdüreceği bildirildi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle Air France'ın 3 Mart'a kadar bazı uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Çift yönlü uçuşların askıya alındığı şehirlerin Tel Aviv, Dubai, Riyad ve Beyrut olduğunu belirten Bakan Tabarot, Air France'ın Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak gelecek günlerde uçuş programını açıklayacağını kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri nedeniyle bölgedeki bazı ülkeler hava sahalarını kapatırken, çok sayıda hava yolu şirketi de uçuşlarını askıya aldıklarını duyurmuştu.

ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.