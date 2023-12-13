 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Airbnb, İtalya ile vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Airbnb, İtalya ile vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul etti

Airbnb'nin, İtalya ile yaşadığı vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul ettiği bildirildi. Ödeme, 2017-2021 döneminde tahsil edilemeyen vergi, ceza bedeli ve faizden oluşuyor.

Airbnb, İtalya ile vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul etti
13.12.2023 - 20:43,
Abone Ol

İnternet üzerinden kısa süreli konaklama ayarlama platformu ABD merkezli Airbnb'nin, İtalya ile yaşadığı vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Airbnb firmasının 2017-2021 dönemini kapsayan vergi anlaşmazlığını çözmek üzere İtalya Gelir İdaresi Ajansına 576 milyon avro ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Haberde söz konusu meblağın, İtalya'da kısa süreli kiralamalar için alınan "cedolare" vergisi olarak bilinen ikame vergisinin, 2017-2021 döneminde tahsil edilememesine karşılık olduğu ifade edildi.

Haberde, 576 milyon avroluk meblağın; 353 milyonunun vadesi gelen ödenmemiş vergi dilimi, 174 milyonunun ihlallerden kaynaklanan ceza bedeli ve 49 milyonunun da faiz olduğu belirtilerek, Airbnb'nin, 2022-2023 dönemi için de İtalyan makamlarıyla yapıcı görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı.

İtalya'da kasım ayında vergi kaçırdığı şüphesiyle "Airbnb"ye yönelik soruşturma çerçevesinde mahkeme kararıyla, İtalya Mali Polisi platformun 3 eski çalışanına ait 779 milyon avrodan fazla paraya el koymuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Airbnb, İtalya ile vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul etti - Son Dakika


19:48
Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı

Son Dakika
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 20:47:19. #1.13#
SON DAKİKA: Airbnb, İtalya ile vergi anlaşmazlığını çözmek için 576 milyon avro ödemeyi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement