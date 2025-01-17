Airbus C295 Jandarma'ya Tanıtıldı - Son Dakika
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Airbus C295 Jandarma'ya Tanıtıldı

Airbus, çok amaçlı askeri nakliye uçağı C295'i Jandarma Havacılık Komutanlığı'nda tanıttı.

17.01.2025 11:46
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Airbus, çok amaçlı askeri nakliye uçağı C295'i Jandarma Havacılık Komutanlığında tanıttı.

JAVDES Şirketler Topluluğu bünyesindeki JAVDES Havacılık AŞ ev sahipliği ve koordinesindeki etkinlik, Airbus Savunma ve Havacılık ile savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla Jandarma Havacılık Komutanlığı Güvercinlik Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

JAVDES Şirketler Topluluğu Genel Müdürü Ufuk Soyluoğlu, Jandarma Havacılığın son 10 yılda atılan adımlarla bir vizyonun, hayalin nasıl gerçekleştirilebileceğinin başarılı örneğini verdiğini söyledi.

"Çelik Kanatlar Vizyonu"nun parçası olan insan kaynaklarını hazır hale getirmek için yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerinde modern tekniklerle birlikte simülasyon sistemlerinin, cayrokopterlerin kullanıldığını anlatan Soyluoğlu, jandarma mensuplarının deprem, orman yangını, arama-kurtarma faaliyetlerinde teknolojiyi yakından takip ederek cesaretle görev yaptığını vurguladı.

Jandarmanın, savunma sanayisi ile bilgi paylaşarak AR-GE çalışmalarını yönlendirdiğini dile getiren Soyluoğlu, teşkilatın GÖKBEY helikopteri gibi milli sistemlerin gelişimine öncülük ettiğini kaydetti.

JAVDES Havacılık ile bu çalışmalara destek verdiklerini aktaran Soyluoğlu, şunları kaydetti:

"Piyasa aktörleri ile konuşarak, onların havacılığa yönelik vizyonları ile 'Çelik Kanatlar'ın vizyonunu birleştirecek çalışmalara yön vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan yardımcı ekipmanları geliştiriyor, ticarileştiriyor, elde edilen kaynağı jandarma teşkilatına tekrar aktarıyoruz. Airbus ile yapılan çalışma da bu vizyonun bir parçası. Jandarma teşkilatının Airbus tarafından geliştirilen uçaklara ihtiyacı var. Buradaki ticari faaliyetleri emir-komuta silsilesi içerisinde, devletin geleneklerine bağlı olarak, mümkün olduğu kadar paydaşlarla konuşarak, en uygun maliyet ve şartlardaki çözümü bulmak için buradayız."

Uçağın özellikleri

Airbus yöneticileri de yaptıkları sunumlarda jandarma teşkilatının ihtiyaçları için önerdikleri çok amaçlı askeri nakliye uçağı C295'e ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Buna göre, C295, çoklu rol yeteneklerine, en yüksek kullanılabilirliğe sahip güvenlik sistemlerine, son teknoloji aviyoniklere, kolay ve ekonomik kullanım ve gelişmiş bakım imkanlarına sahip bulunuyor.

Kendi segmentinde askeri uçaklar arasında pazar liderliğine sahip C295 için 37 ülkede 41 kullanıcının ihtiyacına yönelik 301 uçak için sözleşme imzalandı.

Uçak, 12,69 metre uzunluğunda kargo kabinine sahip ve 70 personele, 49 paraşütçüye kadar taşıma yapabiliyor. Konteyner atma sistemi bulunan uçak, sınıfındaki en yüksek palet ve konteyner taşıma sayısıyla görev icra ediyor. Hafif yoğun bakım ünitesi bulunabilen uçak, ihtiyaç durumunda 24 sedye ve 7 sağlık görevlisi ile kullanıcısına katkı sağlıyor.

Bunların yanı sıra VIP taşımacılık, personel taşımacılığı da yapılabilen uçak, görevin ihtiyacına uygun şekilde yeniden yapılandırılabiliyor.

Pilotlar için kullanım kolaylığı sağlayan bir dizi set sağlayan C295, kendini korumaya yönelik çeşitli ekipmanlarla görev yapıyor.

Kısa ve asfaltlanmamış pistlere iniş-kalkış yapabilen uçak, sahip olduğu yeteneklerle deniz gözetimi, deniz devriyesi, sinyal istihbaratı, yakıt ikmal, yangınla mücadele, özel harekat görevlerini yerine getirebiliyor.

CİRİT, L-UMTAS, TEBER gibi Türk savunma sanayisi ürünü füze ve güdüm kitleri ile görev icra edebilen C295, 11 saatten fazla havada kalabiliyor.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, Jandarma Havacılık Komutanlığı envanterindeki hava araçlarının yer aldığı hangarı gezdi, kısa süre önce envantere katılan milli helikopter GÖKBEY ile yakından ilgilendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Airbus C295 Jandarma'ya Tanıtıldı - Son Dakika

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