AK Parti Ankara'da üye sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Ankara'da üye sayısı 1 milyonu aştı

22.06.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Teşkilatına üye sayısının 1 milyonu aştığını söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara İl Teşkilatına üye sayısının 1 milyonu aştığını söyledi.

Özcan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerin Türkiye genelindeki üye sayılarının, AK Parti Ankara teşkilatının üye sayısına dahi ulaşamadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık döneminde il başkanları toplantısında seçmen sayısının şehirdeki üye oranı için yüzde 25 hedefi verdiğini hatırlatan Özcan, bugün yüzde 25,2'lik orana ulaştıklarını ve bu hedefi tutturmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Özcan, teşkilata üye sayısının Ankara'da 1 milyonu aştığını, Türkiye genelinde ise en az 12 milyon üyenin olduğunu vurguladı.

"Türkiye Yüzyılı"na hazır olduklarını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Bu aziz milletimizin bize emanet ettiği değerlere sahip çıkmaya hazırız. Ay yıldızlı bayrağımızı daima göklerde dalgalandırmaya, ezanlarımızın bu vatan topraklarında ebediyen yükselmesi için çalışmaya hazırız. Allah'ın izniyle milletimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkmaya hazırız. 2053'e, bize gösterdiğiniz gibi hedeflere, 2071'e yürümeye hazırız. Mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve merhametin yanında durmaya hazırız. Milletin iradesine parmak sallayanlara karşı dimdik durmaya hazırız. Kaos üzerinden siyaset üretenlere karşı dimdik durmaya hazırız."

Kaynak: AA

Hakan Han Özcan, Yerel Haberler, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Ankara'da üye sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi Müftülükte tartışma yaratan görüntü: Stajyer vali yardımcısı vekili makam koltuğuna oturdu, Diyanet camiasından tepki geldi
Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı Uykusunda arabanın altında kaldı, hiç bir şey olmamış gibi ayağa kalktı
Ressam Hamza Saykan CHP’ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı Ressam Hamza Saykan CHP'ye verdiği Atatürk tablolarını geri aldı
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı
Çakarlı araçla yakalanan genç, “Abim ağır ceza hakimi“ dedi ama cezadan kaçamadı Çakarlı araçla yakalanan genç, "Abim ağır ceza hakimi" dedi ama cezadan kaçamadı
Türkiye’yi Dünya Kupası’ndaki en kötü takım seçtiler Türkiye'yi Dünya Kupası'ndaki en kötü takım seçtiler

16:29
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
15:41
Dua ederek sahaya çıktılar İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
Dua ederek sahaya çıktılar! İkinci yarıda rakibin içinden geçtiler
15:02
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
14:29
Bomba iddia Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
Bomba iddia! Hacıosmanoğlu için seçim kararı kapıda: Yeni aday bile hazır
14:05
“Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım“ deyip AVM denetlemeye kalktı
"Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım" deyip AVM denetlemeye kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 16:33:50. #.0.5#
SON DAKİKA: AK Parti Ankara'da üye sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.