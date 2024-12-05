AK Parti Beypazarı\'nda Toplantı

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, toplantıda yürütme kurulu üyelerini tanıttı.
Partinin çalışma programı kapsamındaki konuların ele alındığı toplantıda, İlçe Başkanı Etili, bundan sonraki süreçte yapacakları saha çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.??????????????
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