AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Sendikalılarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Sendikalılarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Sendikalılarla İftar Programında Buluştu

AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Memur-Sen Bilecik Temsilciliğine bağlı sendikalılarla bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Yaman, sendikalılara kente ilişkin projelerini anlattı ve göreve seçildiği takdirde Bilecik için hızlı bir şekilde harekete geçeceklerini vurguladı. Programa AK Parti Bilecik İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı ve partililer de katıldı.

27.03.2024 12:03
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AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Bilecik Temsilciliğine bağlı sendikalılarla iftar programında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Yaman, sendikalılara kente ilişkin projelerini anlattı.

Göreve seçildiği takdirde Bilecik için vakit kaybetmeden harekete geçeceklerini ifade eden Yaman, şehre hak ettiği hizmetleri kazandıracaklarını belirtti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ahmet Selöz ve sendika üyeleri ise katılımından dolayı Yaman'a teşekkür etti.

Programda, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile partililer de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Sendikalılarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Sendikalılarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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