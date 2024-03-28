AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Mahallelerde Vatandaşlarla Buluştu

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AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerinde düzenlenen yürüyüşlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, yerel seçim hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen programlarda mahalle sakinlerine kente ilişkin projelerini anlattı.

Her 2 mahallenin de altyapı ve üstyapı sorunlarının farkında olduğunu ifade eden Yaman, göreve seçildiği takdirde bu sorunları çözeceğini belirtti.

Yürüyüşlerde Yaman'a, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yıldırım, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer eşlik etti.