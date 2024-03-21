AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, Bolu Belediyesinin bazı birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla buluştu. Daha sonra mahalle buluşması etkinliklerine katılan Demirkol, Aktaş Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Demirkol, Bolu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'ın kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin değerlendirmede bulundu ve Bolu'nun kucaklaşmaya ve huzura ihtiyacı olduğunu vurguladı.

21.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:37
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AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmalarına devam etti.

Demirkol, Bolu Belediyesinin bazı birimlerini ziyaret ederek çalışanlarla buluştu.

Daha sonra mahalle buluşması etkinliklerine katılan Demirkol, Aktaş Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Demirkol, yaptığı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'ın, sağlık müdürü olduğu dönemde kendisine yönelik eleştirilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu eleştirilerin ya da yorumların nedenlerinin iyi görülmesi gerektiğini belirten Demirkol, "Bu açıklamalar, vatandaşın gözündeki zafer ışığının görülmesinden kaynaklanıyor. Anketler konusunda artık bizler çok iyi bir noktaya geldik. Önde olmamızı görmeleri, bunu fark etmeleri sebebiyle geçmişte çok başarılı sağlık müdürü olduğumu iddia eden belediye başkanı bir anda hemen apar topar hastanenin önüne gidip hastaneyle ilgili açıklamalar yapıyor." şeklinde konuştu.

Demirkol, Bolu'da sağlık çalışanlarının destek ve çabalarıyla oluşturulan sağlık hizmetlerini gurur abidesi olarak gördüklerini vurgulayarak, "Çok kıymetli sağlık tesislerimiz var. Orada çalışanlara çok kötü benzetmelerde bulundu. Bizimle ilgili saygı çerçevesinin dışında ifadeleri oldu. Biz yine Bolu'da proje konuşmaya devam edeceğiz. Yine Bolu'yu nasıl geliştiririz diye düşünmeye devam edeceğiz. Hoşgörüyle samimiyetle onları da kucaklayacağız çünkü Bolu'nun kucaklaşmaya ve huzura ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Bolu'yu düşündüklerini dile getiren Demirkol, "Bolu'muzun da geleceğe hazırlanması için projelerimize devam ediyoruz. Biz, 'Korkmasınlar Bolu kazanacak ve hiç kimse kaybetmeyecek.' diyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Demirkol, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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