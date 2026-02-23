AK Parti'den İftara 5 Kala Kumanya Dağıtımı - Son Dakika
AK Parti'den İftara 5 Kala Kumanya Dağıtımı

23.02.2026 11:40
AK Parti Karabük Gençlik Kolları, ramazan dolayısıyla iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen "İftara 5 Kala" programı kapsamında iftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıttı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, gençlik kollarının geleneksel çalışmaları arasında yer alan etkinlik kapsamında AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, teşkilat üyeleriyle kentin farklı noktalarında sürücülere hurma, su ve çeşitli yiyeceklerden oluşan iftarlık ikramında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirterek, AK Parti olarak bu yıl da mübarek ayın ruhunu sahada, sokaklarda ve gönüllerde yaşatmaya talip olduklarını kaydetti.

Ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu aktaran Salt, "AK Parti Gençlik Kolları teşkilatımızın klasiği haline gelen 'İftara 5 Kala' programımızla iftara yetişemeyen, trafikte kalan ya da mesaiden çıkıp evine ulaşmaya çalışan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Küçük bir ikramla gönüllere dokunmayı amaçlıyoruz. Etkinlik ramazan ayı boyunca sürecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

