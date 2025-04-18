AK Parti'den Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor Toplantıları

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle AK Parti'li belediyeler, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantıları düzenleyecek.

AK Parti'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki AK Parti'li belediyelerde eş zamanlı düzenlenecek programla, belediye başkanlarının görevdeki ilk yıllarında hayata geçirdikleri hizmet ve projeler vatandaşlarla paylaşılacak.

Mahalle sakinlerinin söz alıp görüş ve taleplerini dile getireceği toplantıda, vatandaşlar sorularını da doğrudan belediye başkanlarına yöneltebilecek.

Yarın başlayacak proje kapsamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir de İstanbul Kağıthane'deki programa katılacak. Vatandaşlarla bir araya gelecek Demir, AK Parti Yerel Yönetimler vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunacak.