AK Parti Edirne İl Başkanı İba\'dan Gaziler Günü mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için mücadele eden gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Gaziliğin vatan sevgisi, bağımsızlık iradesi ve fedakarlığın en anlamlı göstergelerinden biri olduğunu ifade eden İba, şehit ve gazilerin milletin hafızasında daima özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Gazilerin gösterdiği cesaret ve fedakarlığın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birlik ve beraberliği için gözlerini kırpmadan mücadele etmiş, gerektiğinde canlarını ortaya koymuş kahramanlarımızdır. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün üzerinde huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu topraklar bizlere emanet edilmiştir. Bizlere düşen görev, gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlığı unutmamak, onların bizlere bıraktığı vatan emanetine sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmaktır."

Gazilerin yalnızca belirli günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten İba, gazilere ve ailelerine sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

İba, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazileri rahmet ve minnetle andığını, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür dilediğini kaydetti.