AK Parti Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta, iş yerinde borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu M.Y.'nin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Usta, tedavi altına alınırken saldırgan gözaltına alındı.

29.05.2024 15:56
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GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta (26), iş yerinde borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu M.Y.'nin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

AK Parti Kürtün Gençlik Kolları Başkanı Abdussamet Usta, kendisine ait iş yerinde otururken, borç meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, kalbinden bıçaklanan Usta ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Usta, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Usta'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrası M.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüpheli M. Y.'nin lavabodan çıkıp, kasada oturan Usta'ya bıçakla saldırdığı görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kolları Başkanı bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika

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