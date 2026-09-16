AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Mekke çevresinde önlenen Husilerin İHA saldırısını kınadı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Milyonlarca Müslümanın kıblesine ev sahipliği yapan, Harem-i Şerif'in bulunduğu Mekke'nin kutsiyetine ve huzuruna yönelen hiçbir saldırı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, NSosyal hesabından, Mekke çevresinde önlenen Husilerin insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Saldırıya tepki gösteren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Büyükgümüş, İslam aleminin kalbi, mukaddes şehrimiz Mekke-i Mükerreme'yi hedef alan saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Milyonlarca Müslümanın kıblesine ev sahipliği yapan, Harem-i Şerif'in bulunduğu Mekke'nin kutsiyetine ve huzuruna yönelen hiçbir saldırı kabul edilemez. Kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, İslam coğrafyasında huzuru ve kardeşliği hedef alan her türlü girişimin karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Rabb'im Mekke-i Mükerreme'yi, Haremeyn-i Şerifeyn'i ve tüm İslam alemini muhafaza eylesin."