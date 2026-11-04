AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz\'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yerel yönetimler reformuna ilişkin görüştü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamada, Demir'in yerel yönetimler reformuna yönelik hazırlanan taslak çalışmaya son şeklini vermek üzere Durmaz'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette yerel yönetimler reformuna ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Özellikle muhalefet belediyelerinde meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi meselelerden sonra Cumhur İttifakı'nın belediyelerde denetimi güçlendirecek ve yaptırımları artıracak bir yasa çalışması için harekete geçtiği belirtilen açıklamada, çalışmalarda sona gelindiği vurgulandı.

Bu kapsamda, MHP'nin bu konudaki çalışmaları, fikir ve önerileri dikkate alınarak reform çalışmasına son şeklinin verileceği, çalışmalar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmasını takiben TBMM'ye getirileceği bildirildi.

Reformun 5 ana başlığı

Açıklamada, reform çalışmasının; yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi, yerel yönetim modelinin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin mali yapısının yeniden düzenlenmesi, yerel yönetimlerde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi ile imar ve planlama süreçlerinin yeniden ele alınması olarak 5 ana başlıktan oluştuğu aktarıldı.

Buna göre, çalışma ile özellikle muhalefet belediyelerinde yaşananlardan sonra hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Yerel yönetimlerle ilgili yaşanan yetki karmaşasının çözümlenmesi hedeflenen çalışmayla, belediyelerde vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla yeni ödeneklerle bütçenin destekleneceği belirtiliyor.

Bu kapsamda, gelişen bilgi ve teknoloji uygulamalarının belediye faaliyetlerinde vatandaş bazlı olarak daha aktif kullanılması isteniyor; imar ve planlama süreçlerindeki karmaşanın ortadan kaldırılarak, yapılacak yeni düzenlemenin şehrin tarihi, kültürel ve sosyal yapısına zarar vermeden revize edilmesi hedefleniyor.