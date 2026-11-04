AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ı ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz\'ı ziyaret etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Görüşmede yerel yönetimler reformu kapsamında hazırlanan taslak çalışma ele alındı, fikir alışverişinde bulunuldu MHP'nin bu konudaki çalışmaları, fikir ve önerileri dikkate alınarak çalışmaya son halinin verileceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmasının ardından TBMM'ye getirileceği bildirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile yerel yönetimler reformuna ilişkin görüştü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamada, Demir'in yerel yönetimler reformuna yönelik hazırlanan taslak çalışmaya son şeklini vermek üzere Durmaz'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette yerel yönetimler reformuna ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Özellikle muhalefet belediyelerinde meydana gelen rüşvet, yolsuzluk ve irtikap gibi meselelerden sonra Cumhur İttifakı'nın belediyelerde denetimi güçlendirecek ve yaptırımları artıracak bir yasa çalışması için harekete geçtiği belirtilen açıklamada, çalışmalarda sona gelindiği vurgulandı.

Bu kapsamda, MHP'nin bu konudaki çalışmaları, fikir ve önerileri dikkate alınarak reform çalışmasına son şeklinin verileceği, çalışmalar tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmasını takiben TBMM'ye getirileceği bildirildi.

Reformun 5 ana başlığı

Açıklamada, reform çalışmasının; yerel yönetimlerde şeffaflık ve denetimin güçlendirilmesi, yerel yönetim modelinin geliştirilmesi, yerel yönetimlerin mali yapısının yeniden düzenlenmesi, yerel yönetimlerde yeni uygulamaların hayata geçirilmesi ile imar ve planlama süreçlerinin yeniden ele alınması olarak 5 ana başlıktan oluştuğu aktarıldı.

Buna göre, çalışma ile özellikle muhalefet belediyelerinde yaşananlardan sonra hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Yerel yönetimlerle ilgili yaşanan yetki karmaşasının çözümlenmesi hedeflenen çalışmayla, belediyelerde vatandaşa sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacıyla yeni ödeneklerle bütçenin destekleneceği belirtiliyor.

Bu kapsamda, gelişen bilgi ve teknoloji uygulamalarının belediye faaliyetlerinde vatandaş bazlı olarak daha aktif kullanılması isteniyor; imar ve planlama süreçlerindeki karmaşanın ortadan kaldırılarak, yapılacak yeni düzenlemenin şehrin tarihi, kültürel ve sosyal yapısına zarar vermeden revize edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
Milliyetçi Hareket PartisiRecep Tayyip ErdoğanDevlet BahçeliAK PartiGüncelSon Dakika

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
CHP’de bir belediye başkanı daha istifa etti Görevine bağımsız devam edecek CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti! Görevine bağımsız devam edecek
Trump’ın seçim hezimeti sonrası Rusya’dan ilk yorum Trump'ın seçim hezimeti sonrası Rusya'dan ilk yorum
474 milyon dolar harcayan Elon Musk’tan seçim sonrası olay sözler 474 milyon dolar harcayan Elon Musk'tan seçim sonrası olay sözler
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
17:48
İstanbul’da sağanak kabusu Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar’a yağdı
İstanbul'da sağanak kabusu! Duraklar doldu taştı, en fazla yağmur Üsküdar'a yağdı
17:31
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 18:27:57. #.0.2#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android