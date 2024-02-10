AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: Emniyetimiz işinin başındadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Emniyetimiz işinin başındadır. Çok kısa zaman içerisinde bu olayın aydınlığa kavuşturulacağından, bu eylemi gerçekleştirenlerin yakalanacağından hiçbir şüphe yoktur." dedi.
Çelik, bir televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak, Yeniay'ın İstanbul Küçükçekmece'deki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seçim sürecinde en önemli konulardan birinin seçim güvenliği olduğunu vurgulayan Çelik, bu tür olayların gerçekleştirilebildiğini geçmiş seçim dönemlerinde de gördüklerini ifade etti.
Yaralı vatandaşa geçmiş olsun dileğini ileterek, saldırıyı lanetleyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Emniyetimiz işinin başındadır. Çok kısa zaman içerisinde bu olayın aydınlığa kavuşturulacağından, bu eylemi gerçekleştirenlerin yakalanacağından hiçbir şüphe yoktur. Bu çerçevede şunu açıkça ifade etmek gerekir; bu tip dönemlerde özellikle bütün partiler sokaklarda seçim çalışmaları yaparken, bu tip eylemlerin hem güvenlik açısından hem de seçime dönük olarak oluşan bu pozitif atmosferi baltalamak açısından birtakım hedefleri olabiliyor. Ama bunlar şimdiye kadar hiçbir zaman amacına ulaşamadı, bundan sonra da hiçbir şekilde amacına ulaşamayacaktır. Türkiye, her zaman olduğu gibi sokakları güvenli bir şekilde, sandıkları güvenli bir şekilde bu seçim sürecini de başarıyla tamamlayacaktır. Bundan hiçbir şüphe yoktur."
Çelik, güvenlik güçlerinin ve adliye mensuplarının işinin başında olduğunu belirterek, "Türkiye'nin demokrasisi sağlamdır. Vatandaşımızın demokrasiye sahip çıkma iradesi son derece yüksektir. Bütün siyasi partilerin çalışmalarını yaparken tam bir güvenlik içinde yapması için herkes işinin başındadır. Türkiye, bu konuda her zaman büyük bir kapasite üretmiştir. Bu açıdan son derece güvenli bir ülkedir." diye konuştu.
Vatandaşın yaralanmasından dolayı son derece üzüntülü olduklarını dile getiren Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve çalışma arkadaşlarına da geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çelik, tüm siyasi partiler açısından seçim çalışmalarının sokaklarda, meydanlarda en güvenli şekilde yapılmaya devam edileceğinin altını çizerek, seçim sürecinin, Türkiye demokrasisinin yüksek standartlarıyla tamamlanacağını kaydetti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, saldırının terör eylemi olup olmadığıyla ilgili soru üzerine de "Emniyet güçlerinin çalışmasını bekleyelim, çok kısa zaman içerisinde aydınlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırıya siyasi isimlerden tepkiler gecikmedi. Bakanlar, parti genel başkanları ve birçok siyasi isim, yerel seçim öncesi gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi.
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