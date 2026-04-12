Yayman'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
Yayman'dan Netanyahu'ya Sert Tepki

12.04.2026 01:18
"Soykırımcı İsrail yönetiminin başındaki katil Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz sözleri, siyasi ve ahlaki hiçbir karşılığı bulunmayan beyanlardır" - "Vizyonu ve kararlılığıyla küresel barışın, adaletin ve vicdanın teminatı olma yolunda ilerleyen Türkiye, mazlumların yanında yer almayı kararlılıkla devam ettirmektedir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Soykırımcı İsrail yönetiminin başındaki katil Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz sözleri, siyasi ve ahlaki hiçbir karşılığı bulunmayan beyanlardır." ifadesini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Soykırımcı İsrail yönetiminin başındaki katil Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hadsiz sözleri, siyasi ve ahlaki hiçbir karşılığı bulunmayan beyanlardır. Soykırımcı İsrail yönetimi ve başındaki katil Netanyahu, işlenen yıkımın ve ortaya çıkan insani felaketin sorumluluğundan kaçamayacaktır, bu gerçek er ya da geç tüm açıklığıyla karşılarına çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle Türkiye, tüm baskılara rağmen vicdan ve adalet ekseninde duruşunu sürdürmektedir. Biz tarihin doğru tarafındayız. Vizyonu ve kararlılığıyla küresel barışın, adaletin ve vicdanın teminatı olma yolunda ilerleyen Türkiye, mazlumların yanında yer almayı kararlılıkla devam ettirmektedir. Katil Netanyahu yargılanacaksın."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yayman'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika

SON DAKİKA: Yayman'dan Netanyahu'ya Sert Tepki - Son Dakika
