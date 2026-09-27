AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı:

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- "Onların kahramanlığı ve fedakarlığı, Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a kavuşmasının en anlamlı mirası olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır" "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağlar, dün olduğu gibi bundan sonra da hiçbir provokasyona geçit vermeyecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 2. Karabağ Savaşı şehitlerini anarak, "Onların kahramanlığı ve fedakarlığı, Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a kavuşmasının en anlamlı mirası olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından, 27 Eylül Şehitleri Anma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

27 Eylül 2020'de başlayan Vatan Savaşı'nda, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri saygı ve rahmetle andığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"Onların kahramanlığı ve fedakarlığı, Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a kavuşmasının en anlamlı mirası olarak milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır. Türkiye olarak Karabağ'da nasıl kardeşlerimizin yanında durduysak, bugün de can Azerbaycan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz biliyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki sarsılmaz bağlar, dün olduğu gibi bundan sonra da hiçbir provokasyona geçit vermeyecektir. Şehitlerimizin aziz hatırası, Azerbaycan ve Türkiye halklarının kalplerinde sonsuza dek yaşayacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu 2. Karabağ Savaşı şehitlerini andı: - Son Dakika
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