Efkan Ala'dan İsrail'e tepki: Türkiye'nin diplomatik gücü rahatsız etti

Efkan Ala'dan İsrail'e tepki: Türkiye'nin diplomatik gücü rahatsız ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Ala, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı önceleyen diplomatik gücünün artmasının Netanyahu ve kabinesini rahatsız ettiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki göstererek "Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması, Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir." ifadesini kullandı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tüm dünya ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde barış ve istikrara katkısını da bilmektedir, Netanyahu ve kabinesinin katliamcı siyasetini de. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması, Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir."
Kaynak: AA
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