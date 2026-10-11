Efkan Ala'dan İsrail'e tepki: Türkiye'nin diplomatik gücü rahatsız etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efkan Ala'dan İsrail'e tepki: Türkiye'nin diplomatik gücü rahatsız etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Ala, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı önceleyen diplomatik gücünün artmasının Netanyahu ve kabinesini rahatsız ettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan ifadelerine tepki göstererek "Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması, Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tüm dünya ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel düzeyde barış ve istikrara katkısını da bilmektedir, Netanyahu ve kabinesinin katliamcı siyasetini de. Anlaşılan o ki Türkiye'nin bölgesinde istikrarı ve barışı önceleyen sonuç alıcı diplomatik gücünün her geçen gün artması, Netanyahu ve kabinesini rahatsız etmiştir."

Kaynak: AA
DiplomasiAK PartiTürkiyeİsrailGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Görenler gözlerine inanamıyor İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5 Görenler gözlerine inanamıyor! İlk yarısı 0-0 biten maçın skoru 6-5
Tokat’ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı Valilik uyarıyı tekrarladı Tokat'ta şikayetçi sayısı 3 bine dayandı! Valilik uyarıyı tekrarladı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:35
Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı
Bakan Çiftçi okul saldırılarının ardından devreye alınacak yeni projeyi açıkladı: Şefkat kalkanı
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:11
Canlı anlatım: Dolmabahçe’de 31 dakikada 3 gol
Canlı anlatım: Dolmabahçe'de 31 dakikada 3 gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 20:25:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Efkan Ala'dan İsrail'e tepki: Türkiye'nin diplomatik gücü rahatsız etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei