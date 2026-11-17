AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sanatçı Ahmet Kaya'yı vefatının 26. yılında andı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kaya'nın bu toprakların hasretini ve umudunu sesiyle milyonların yüreğine taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şarkılarında kendi hikayemizi, memleket sevdamızı ve yüreğimizde sakladığımız özlemleri bulduk. Kürtçe şarkı söylemek istediği için maruz bırakıldığı linci de yüreğine yüklenen gurbet acısını da unutmadık. Bir sanatçının diline, türkülerine ve kimliğine yönelen o tahammülsüzlüğü hafızamızdan çıkarmayacağız.

Biz, insanların türküleri ve şiirleri nedeniyle ötekileştirilmediği, düşünceleri yüzünden dışlanmadığı, kimlikleri üzerinden ayrıştırılmadığı bir Türkiye'nin mücadelesini veriyoruz. Bu ülkenin hiçbir evladı, kendi vatanında kendisini yabancı hissetmesin diye çalışıyoruz. Sesiyle hafızamızda, şarkılarıyla gönlümüzde yaşamaya devam eden Ahmet Kaya'yı vefatının 26. yılında rahmetle anıyorum."