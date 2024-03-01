AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerinde bulundu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşil ve Şirinevler mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Çetinkaya, projelerini anlattı.
Çetinkaya, vatandaşların kaliteli ve gerçek hizmete ulaşabilmesi için şehri adım adım gezdiğine işaret ederek, "Karabük için hızlanma vakti. Şehri imar, gönüller ihya için hazırız, kararlıyız. El ele vererek, tüm zorlukları birlikte aşarak mahallelerimizi modern konutlarla ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, 28 mahallede 50 merkezi noktaya, halk ekmek satış büfeleri açacaklarını kaydetti.
Ayrıca açıklamada, Yenişehir Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yarın saat 19.00'da düzenlenecek Proje Tanıtım Toplantısı'nın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla yapılacağı bildirildi.
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