AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sanayicilerle Buluştu

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında sanayicilerle bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini anlattı.

Büyüyen ve gelişen Karabük için sanayicinin ve üreticinin ihtiyaçlarını ivedilikle gidererek alt ve üst yapı sorunlarını çözeceklerini aktaran Çetinkaya, "İşçimiz ve üreticimizle el ele bu şehri ihya edeceğiz. Şehrimiz hak ettiği hizmet ve eserlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, bu akşam Öğlebeli Mahallesi'nde düzenleyecekleri iftar programına vatandaşları davet etti.