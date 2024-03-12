AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sanayicilerle Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sanayicilerle Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Bağ-Essan Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldi. Çetinkaya, büyüyen ve gelişen Karabük için sanayicinin ve üreticinin ihtiyaçlarını karşılayarak alt ve üst yapı sorunlarını çözeceklerini belirtti. Ayrıca, Çetinkaya, bu akşam Öğlebeli Mahallesi'nde düzenleyecekleri iftar programına vatandaşları davet etti.

12.03.2024 12:05
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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında sanayicilerle bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağ-Essan Sanayi Sitesi'ni ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini anlattı.

Büyüyen ve gelişen Karabük için sanayicinin ve üreticinin ihtiyaçlarını ivedilikle gidererek alt ve üst yapı sorunlarını çözeceklerini aktaran Çetinkaya, "İşçimiz ve üreticimizle el ele bu şehri ihya edeceğiz. Şehrimiz hak ettiği hizmet ve eserlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, bu akşam Öğlebeli Mahallesi'nde düzenleyecekleri iftar programına vatandaşları davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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