AK Parti Karabük Teşkilatı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Karabük Teşkilatı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi

AK Parti Karabük Teşkilatı\'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi
29.05.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük Teşkilatı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Karabük Teşkilatı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Şahin, teşkilat mensuplarını selamlayarak, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

AK Parti olarak 25 yıllık süreçte halka kapıları sürekli açık tuttuklarını belirterek, "Hiç kimseye kibirle bakmadık. Tevazu içerisinde hareket etmeye gayret ettik ve aramızdaki uhuvveti, hele ki muhalefetin içerisine düşmüş olduğu bu dipsiz kuyuya baktığımız vakit, aramızda muhabbetin ve meseleleri suhuletle halledebilme yeteneğinin olduğunu görüyorum. Bizim sarsılmaz sırrımız bu. O nedenle her ilimizde, her ilçemizde en sıkıntılı zamanlarda dahi tekerleği döndürebildik. Teşkilat faaliyetlerimizi yapabildik." dedi.

Keskinkılıç da partisinin teşkilatını kentteki çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Gece gündüz demeden, kapı kapı, sokak sokak dolaşan sizler, işte bu eserlerin tuğlalarını o gün koydunuz. Bu eserler sizlerin sayesinde gerçekleşti, teşkilatımızın sayesinde gerçekleşti. Sizlerin çalışmasının, emeğinin neticesidir. ve bu emek sahibi olarak, bu çalışmanın, bu eserlerin sahibi olarak, asıl olarak ben teşkilatımızı ve sizleri tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sizlerin her zaman bahtını ve yolunu açık etsin." diye konuştu.

AK Parti olarak bugünden itibaren daha çok çalışacaklarını aktaran Keskinkılıç, "Daha çok gayret göstereceğiz, daha çok fedakarlık yapacağız. Bu ülkeyi asla bu şaşkın muhalefete teslim etmeyeceğiz. Çünkü kendi partilerinde bunu yapanların bu ülkeye ne yapacağı hiç belli olmaz." ifadesini kullandı.

Çetinkaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Salt da AK Parti'nin milletin kurduğu ve milletle büyüyen bir siyasi hareket oluğunu dile getirdi.

Program, partililerin bayramlaşmasıyla sona erdi.

Öte yandan, ilçelerde de bayramlaşma programları düzenlendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Karabük Teşkilatı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:22
Bayramlaşma programında CHP’li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu
Bayramlaşma programında CHP'li vekile Kılıçdaroğlu tepkisi: Buna cevabınız yok mu?
12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:28:31. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Karabük Teşkilatı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.