AK Parti Karabük Teşkilatı'nda bayramlaşma programı düzenlendi.

5000 Evler Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Şahin, teşkilat mensuplarını selamlayarak, katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

AK Parti olarak 25 yıllık süreçte halka kapıları sürekli açık tuttuklarını belirterek, "Hiç kimseye kibirle bakmadık. Tevazu içerisinde hareket etmeye gayret ettik ve aramızdaki uhuvveti, hele ki muhalefetin içerisine düşmüş olduğu bu dipsiz kuyuya baktığımız vakit, aramızda muhabbetin ve meseleleri suhuletle halledebilme yeteneğinin olduğunu görüyorum. Bizim sarsılmaz sırrımız bu. O nedenle her ilimizde, her ilçemizde en sıkıntılı zamanlarda dahi tekerleği döndürebildik. Teşkilat faaliyetlerimizi yapabildik." dedi.

Keskinkılıç da partisinin teşkilatını kentteki çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Gece gündüz demeden, kapı kapı, sokak sokak dolaşan sizler, işte bu eserlerin tuğlalarını o gün koydunuz. Bu eserler sizlerin sayesinde gerçekleşti, teşkilatımızın sayesinde gerçekleşti. Sizlerin çalışmasının, emeğinin neticesidir. ve bu emek sahibi olarak, bu çalışmanın, bu eserlerin sahibi olarak, asıl olarak ben teşkilatımızı ve sizleri tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sizlerin her zaman bahtını ve yolunu açık etsin." diye konuştu.

AK Parti olarak bugünden itibaren daha çok çalışacaklarını aktaran Keskinkılıç, "Daha çok gayret göstereceğiz, daha çok fedakarlık yapacağız. Bu ülkeyi asla bu şaşkın muhalefete teslim etmeyeceğiz. Çünkü kendi partilerinde bunu yapanların bu ülkeye ne yapacağı hiç belli olmaz." ifadesini kullandı.

Çetinkaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Salt da AK Parti'nin milletin kurduğu ve milletle büyüyen bir siyasi hareket oluğunu dile getirdi.

Program, partililerin bayramlaşmasıyla sona erdi.

Öte yandan, ilçelerde de bayramlaşma programları düzenlendi.