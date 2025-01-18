AK Parti Konya'da Devir Teslim - Son Dakika
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AK Parti Konya'da Devir Teslim

AK Parti Konya\'da Devir Teslim

Fatih Özgökçen, AK Parti Konya İl Başkanlığına Hasan Angı'dan devralarak göreve başladı.

18.01.2025 16:49
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AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, görevi Hasan Angı'dan devraldı.

AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan eski başkan Angı, başkanlığı süresi boyunca kendilerine destek veren Konyalı vatandaşlara teşekkür etti.

Dün itibarıyla görevi Fatih Özgökçen'e devrettiğini anımsatan Angı, "İyi bir süreci geride bıraktık. Tabi bu sürecin zorlukları, sıkıntıları da vardı. Tüm milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın ve bakanlarımızın desteğiyle bereketli bir süreç oldu." dedi.

Angı, Özgökçen'in de devraldığı bayrağı daha ileriye taşımak için heyecanını sahaya yansıtacağını belirtti.

Özgökçen de il başkanı olarak belirlendiği süreçte kendisine destek veren partililere teşekkür etti.

AK Parti 8. Olağan Kongresi'nin ardından il başkanlığının onaylandığına değinen Özgökçen, "2002'de 25 yaşındayken kıymetli başkanımız Hasan Angı, bizi o dönem teşkilata kabul eden, gençlik kollarında çalışmamızı sağlayan büyüğümüzdür." diye konuştu.

Angı'dan görevi devralmanın kendisi için ayrı bir onur olduğunu vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Kendimi teşkilat kültürü içerisinde yetişmiş bir kardeşiniz olarak görüyorum. Bu gönül kapısı herkese, her daim açık olacaktır. Özellikle Hasan Angı başkanım döneminde görev alan herkese kapılarım sonuna kadar açıktır. Sizlerin burada olmasıyla güç buluruz. Hep beraber istişare ve ortak akılla Konya'nın sorunlarını çözmemiz gerekiyor."

AK Parti Konya milletvekilleri Selman Özboyacı, Meryem Göka, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer de programda konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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