AK Parti Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi\'ni ziyaret etti

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AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile birlikte Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ataç Çelik, dekan yardımcıları Prof. Dr. Hatice Balcı Yüce ve Doç. Dr. Işıl Sarıkaya'dan fakülte hakkında bilgiler alan Aldemir kendisinin de diş hekimi olduğunu, Diş Hekimliği Fakültesi'nin hem üniversite hem de Tokat için çok büyük bir kazanç olduğunu, burada yetişecek olan diş hekimlerinin ülkemize hizmet edeceklerini belirterek memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Poliklinikleri de gezen AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir hastalarla, akademisyen ve öğrencilerle sohbet etti.