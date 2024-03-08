AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığı\'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanlığı "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Partide toplanan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Muş Kadın Kolları Başkanı Şeyma Arslan, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların, bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini belirtti.
81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artışın yaşandığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
"Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002'den bugüne yüzde 13,5'ten 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri artırdık. İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk. Kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının iş gücüne katılma oranı yüzde 36 düzeyine ulaştı."
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Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Duygu Hanlıoğlu Levent, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 'Kadın emeğinin görünür olduğu bir dünya özlemiyle mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz' dedi.
Pegasus Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 'Cumhuriyet' isimli uçağıyla kokpit ve kabin ekibinin tamamının kadınlardan oluştuğu özel iki uçuş gerçekleştirdi. Uçuşlarda Kaptan Pilot Leyal Semerci'nin özel anonsuyla Pegasus misafirleri karşılandı.
Osmaniye Jandarma Komutanlığı tarafından 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik düzenlenen 'Haydi Amcalar, Trafikte Güvenli Sürüşe' projesi kapsamında eğitim verildi. İl Jandarma Komutanlığı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, yaşlı vatandaşlara trafik uyarı işaretleri ve sürüş kuralları hakkında teorik bilgiler aktarıldı. Ardından jandarma ekipleri gözetiminde pratik eğitim yapıldı.
Ankara'da yaklaşık 50 kişinin yaşadığı apartman, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Alevlerden sızan duman sebebiyle 2 kişi hastaneye kaldırılırken, bina sakinleri ise ölümden döndüklerini belirtti. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi hasar oluştu. Güvenlik güçlerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan M.T. ve E.K. isimli 2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi. Şahıslar, haklarında verilen hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.
Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelelerinin süreceğini belirtti. Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur ise 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu vurguladı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Sakatlığı devam eden Benasser antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Demokraside Öncü Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi. Panelde büyükelçiler kadın-erkek eşitliği ve engellerin yıkılması konusunda konuştu.
Ankara'da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara gül verdi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadın vatandaşların günlerinin kutlandığı belirtildi. Ayrıca, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de kadın muhtarları ziyaret ederek günlerini kutladı.
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında seyir halinde olan Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek motosiklet kazası geçirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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