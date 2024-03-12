AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı, Belediye Başkanı'nı Borç Artışı ve Savurganlıkla Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı, Belediye Başkanı'nı Borç Artışı ve Savurganlıkla Eleştirdi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı, Belediye Başkanı\'nı Borç Artışı ve Savurganlıkla Eleştirdi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u belediyenin borçlarının arttığı ve savurganlıkla harcama yapıldığı gerekçesiyle eleştirdi. Sezer, borçların gelirlerin yüzde 156'sına çıktığını ve belediyenin müsrifliklerine gittiğini belirtti. Ayrıca, belediyenin ailelere yapılan yardımların 3,6 kat arttığını ve harcamaların büyük bir artış gösterdiğini dile getirdi. Sezer, ayrıca belediyenin bazı harcamalarının gerekçesini sorgulayarak, belediyenin kasasına giren paranın büyük bir kısmının belirli müdürlükler için harcandığını ve gayrimenkul satışlarının da israf edildiğini ifade etti. Sezer, ayrıca belediyenin dışardan hizmet alımlarının yüksek olduğunu ve personel maaşlarında gecikmeler yaşandığını vurguladı.

12.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a belediyenin borçlarının arttığı gerekçesiyle eleştiride bulundu.

Sezer, yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediyesinin paralarının büyük bir savurganlıkla harcandığını belirtti.

Belediyenin 2013 yılında gelirlerin yüzde 84,76'sı kadar borç varken, Belediye Başkanı Kurt'un borçları artırdığını kaydeden Sezer, "2019'da borçlar, gelirlerin yüzde 156'sı olmuştur. Bu yüzden belediye 10 yılda 96 milyon 500 bin lira faiz ödemiştir. Maalesef alınan borçlar belediyenin müsrifliklerine gitmiştir. Mesela Kazım Kurt'un yeme içme, seyahat, misafir ağırlama giderleri 2022'de 4 milyon 10 lira iken 2023'te 8 milyon 281 liraya çıkmıştır. Yapmadıkları için tasarruf genelgesini gerekçe gösteren Sayın Kurt, kendisinin gezilerinde, verdiği davetlerde yaptığı harcamalarda tasarrufu gözetmemiştir." ifadesini kullandı.

Belediyenin 2023 yılında hane halklarına 21 milyon 358 bin liralık yardım yaptığına yönelik iddiaya değinen Sezer, şöyle devam etti:

"2022 yılında 5 milyon 800 bin lira olan yardımlar, 2023 yılında nasıl 3,6 kat büyümüştür? Bu kadar parayı alan aileler gerçekte var mıdır? Ne olmuştur da belediyenin ailelere yardım aşkı 1 yılda 3 kattan fazla artmıştır? Belediyenin işletmelerine harcamaları 2020'de 760 bin 928 lira iken 2023'te de 6 milyon 81 bin liraya çıkmıştır? Belediyenin elinde kaç tesis vardır ki bunlara yapılan gider 2020'den sonra 8 kat artıp 6 milyon 081 lira olmuştur? Yine Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hizmet alımları 2020-2023 döneminde 2 milyon lira civarındayken 2023'te 8 milyon 112 bin liraya çıkmasının gerekçesi nedir? Kimler hangi faturaları belediyeye kesmiştir de belediye bunları ödemiştir?"

Sezer, Odunpazarı Belediyesinin 2023 yılında kasasına giren paranın 130 milyon 600 bin lirasının Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğü için harcandığının bilgisini vererek, "Kasaya giren paranın 42 milyon lirası gayrimenkul satışlarından gelmiştir. Yani satılan gayrimenkullerin paralarının da israf edildiği çok açıktır. Ayrıca önceki Başkan Sayın Burhan Sakallı döneminde TOKİ'den kalan 31 daire de ortalarda yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Belediyenin 2022 yılında 178 milyon lira faturasını ödediği Odunpazarı AŞ firması neyin nesidir?" sorusunu yönelten Sezer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu firma ne firmasıdır, bu firmadan ne gibi hizmetler alınmıştır? 1800 personeli olan belediye parkların havuz temizliğini Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir firmaya yaptırmaktadır. Belediyenin havuz temizliği için elemanı yok mudur? Son 5 yılda giderlerin yüzde 40'ı dışardan hizmet alımlarına gitmiştir. Belediyenin kendi gücü ve kadrosu yok mudur? Sayın Kurt belediye mi yönetmektedir, aracı kuruluş mu yönetmektedir? Üstelik personel maaşları ve hak edişlerde gecikmeler yaşandığı da bilinmektedir. Personelin maaşının gecikmesine sebep olan bu savurganlığı Kazım Kurt'un açıklaması gerekir."

Kaynak: AA

Odunpazarı, Kazım Kurt, Ümit Sezer, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı, Belediye Başkanı'nı Borç Artışı ve Savurganlıkla Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fatihli Karagöz Ustası Hayali Küçük Ali'nin Sergisi Açıldı
    14:38 Fatihli Karagöz Ustası Hayali Küçük Ali'nin Sergisi Açıldı

    Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöz sergisi, Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide Hacivat ve Karagöz oyunu da sahnelendi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Karagöz oyununun Osmanlı kültürünü ve İstanbul folklorunu yansıttığını belirtti. Sergi süresince her cumartesi ve pazar günü Karagöz oyunları sahnelenecek.

  • Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde seçim çalışmalarına devam ediyor
    14:38 Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde seçim çalışmalarına devam ediyor

    Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Döşemealtı ilçesinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Tütüncü, esnafın faaliyetlerini daha iyi yapabilecekleri fiziksel alanlar oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Döşemealtı ilçesini lojistik merkezleriyle ünlü bir yer haline getirmeyi planladıklarını ifade etti. Tütüncü, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni de ziyaret ederek fabrikalarda çalışan işçilerle bir araya geldi. Projelerini anlatan Tütüncü, trafik sorununu çözeceklerini, altyapıyı güçlendireceklerini ve tarım-hayvancılığı destekleyeceklerini söyledi. Ayrıca, ilçeye temalı bir çocuk parkı kazandıracaklarını duyurdu.

  • Afyonkarahisar'da Kaçak İşletilen Kuyumcu Dükkanı Mühürlendi
    14:37 Afyonkarahisar'da Kaçak İşletilen Kuyumcu Dükkanı Mühürlendi

    Afyonkarahisar Belediyesi, İmaret Camisi karşısında yabancı uyruklu tarafından kaçak olarak işletildiği tespit edilen kuyumcu dükkanını mühürledi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeyen kuyumcu dükkanına cezai müeyyide uygulandığı ve faaliyetten men edildiği belirtildi.

  • İzmir'de 'uzlaştırmacı avukat' mizanseniyle 4 milyonluk vurgun
    14:36 İzmir'de 'uzlaştırmacı avukat' mizanseniyle 4 milyonluk vurgun

    İzmir'de, hayali mizansen ile vatandaşları kandırarak ve kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp 83 kişiyi toplamda 4 milyon 150 bin TL dolandıran 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • Van'da Ambulans Helikopterle Hasta Sevki
    14:36 Van'da Ambulans Helikopterle Hasta Sevki

    Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 58 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran hasta için ileri tetkik ve tedavi kararı alındı. Bölgenin ulaşım sorunu nedeniyle ambulans helikopter talep edildi ve hasta, hastane yakınına inen helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

  • MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz: İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu en güzel biçimde yansıtmaktadır
    14:35 MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz: İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu en güzel biçimde yansıtmaktadır

    MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını belirtti. Ayrıca, İstiklal Marşı'nın vatanın kutsallığını gösterdiğini ve milletin birlik ve beraberlik içinde tehditlere karşı durduğunu vurguladı.

  • Malazgirt'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Programı Düzenlendi
    14:35 Malazgirt'te İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü Programı Düzenlendi

    Muş'un Malazgirt ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı ve ödüller verildi. Programa ilçe yöneticileri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

  • Antalya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni
    14:34 Antalya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrencilerin renkli gösterileri ve katılımcıların coşkulu kutlamalarıyla tören gerçekleşti. Ayrıca, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

  • Bakan Şimşek: Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı
    14:31 Bakan Şimşek: Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP'deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır" mesajını paylaştı.


13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
14:31 Makas giderek açılıyor İşte Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi Makas giderek açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
13:25 Adalet Bakanlığı’ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD’ye talepname Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname
13:03 Prenses Kate’in ’montaj’ fotoğrafının ardından Prens William ile aldatma iddiaları ortaya çıktı Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafının ardından Prens William ile aldatma iddiaları ortaya çıktı
12:56 Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak
12:49 Karısını öldüren koca, kendini asmaya kalkıştı Karısını öldüren koca, kendini asmaya kalkıştı
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 14:38:40. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı, Belediye Başkanı'nı Borç Artışı ve Savurganlıkla Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement