AK Parti Ovacık Düğünü İçin Disiplin Süreci Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Ovacık Düğünü İçin Disiplin Süreci Başlattı

08.06.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük İl Başkanı, düğündeki 'içkili-köçekli' görüntülerle ilgili disiplin süreci başlattı.

(KARABÜK) - AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ovacık ilçesinde bir köy düğününde kaydedilen ve kamuoyuna yansıyan "içkili-köçekli" görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Salt, görüntülerde yer alan teşkilat mensupları hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen bir köy düğününde kaydedilen ve sosyal medya ile bazı basın-yayın organlarında yer alan görüntülere ilişkin açıklama yayımladı. Açıklama şu şekilde:

"Ovacık ilçemizde gerçekleştirilen bir köy düğününde kaydedilen ve son günlerde bazı sosyal medya platformları ile basın-yayın organlarında yer alan görüntüler kamuoyunun gündemine gelmiştir. Söz konusu görüntüler, AK Parti'nin kurumsal kimliği, teşkilat disiplini ve temsil sorumluluğu çerçevesinde İl Başkanlığımız tarafından hassasiyetle değerlendirilecek olup, görüntülerde yer alan teşkilat mensuplarımız hakkında gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."

AK Parti olarak milletimizin değerlerini, toplumsal hassasiyetlerini ve kamu vicdanını her zaman öncelikli görmekteyiz. Bu anlayışa zarar verebilecek hiçbir tutum ve davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Konuya ilişkin süreç İl Başkanlığımız tarafından titizlikle takip edilmekte olup, gerekli değerlendirmeler ilgili parti mekanizmaları içerisinde yürütülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Ovacık Düğünü İçin Disiplin Süreci Başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Ortadoğu’da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu Ortadoğu'da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu

20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:25
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
20:23
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 21:07:28. #.0.5#
SON DAKİKA: AK Parti Ovacık Düğünü İçin Disiplin Süreci Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.