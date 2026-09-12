AK Parti Sakarya\'da "İl Koordinasyon ve İstişare Toplantısı" düzenlendi

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, milletvekilleri Ali inci, Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ile İl Başkanı Yunus Tever katıldı.

"İl Koordinasyon ve İstişare Toplantısı"nda "Münferit Endüstri Bölgesi" konusu başta olmak üzere sağlık, eğitim, emniyet, adalet, ulaşım ve diğer alanlardaki kamu yatırımları masaya yatırıldı. Merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğiyle kente kazandırılan projeler gözden geçirildi ve yeni planlamalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, AK Parti'nin milletin ihtiyaçlarına göre hizmet üreten parti olduğunu vurgulayarak, "Sakarya'ya ve hemşehrilerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimiz ve yerel yönetimlerimizle birlikte önemli projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Bu yatırımların temelinde ise birlik ve beraberlik anlayışımız yer alıyor. En büyük gücümüzün bu olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda planlama aşamasındaki projelerin de değerlendirildiğini belirten Tever, şehirde yapımı süren şehir hastanesi, yeni adliye binası, emniyet binası, raylı sistem, yeni ulaşım hatları, eğitim projeleri, gençlik ve spor yatırımları ile diğer kamu yatırımlarının hızla tamamlanacağını anlattı

Tever, toplantıda yapılan değerlendirmelerde Sakarya'nın Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak projelere öncelik verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüyen ve gelişen Türkiye'nin önemli bir parçası olan Sakarya'mızda, sağlık, ulaşım, eğitim, tarım ve altyapı gibi birçok alandaki projeleri titizlikle planlıyoruz. Her adımı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre atıyoruz. Sakarya'mız sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle, konumuyla çok güçlü şehirdir. Bugüne kadar yaptığımız tüm hizmetler, takip ettiğimiz bütün yatırım ve projelerle Sakarya'mıza katkı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili gerek teşkilat mensuplarımızdan gerek bölgedeki vatandaşlarımızdan gerekse sivil toplum kuruluşlarımızdan bizlere de gelen şikayetler oldu. Bizde gelen bu şikayetleri ve hassasiyetleri hızlıca ilgili Bakanlıklarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bildirdik."