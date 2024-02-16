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AK Parti Siirt Belediye Başkan adayı Ekrem Olğaç, projelerini anlattı.

Olğaç, AK Parti Siirt İl Başkanlığınca İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Proje Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Halktan destek isteyen Olğaç, kentin her köşesine hizmet etmeye talip olduğunu belirtti.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de kalıcı ve vizyon projelerle geldiklerini, merkez, ilçe ve belde belediyelerini kazanmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını aktardı.

Gül, "Bu kentin ihtiyaçlarını en iyi bilen ekibiz. Çocuklarımızın geleceği için Siirt halkından destek bekliyoruz. İnanıyorum ki hizmet AK Parti belediyeleriyle gelecek." dedi.

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan da katılım gösteren, destek veren herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projeler anlatıldı.

Programa, Cumhur İttifakı'nın il ve ilçe yönetici ile partililer katıldı.