AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradenin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Hatip, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla parti binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığını ifade etti.

Kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu belirten Hatip, "Bu nedenle şiddete karşı durmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorundur." dedi.

AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ettiğini vurgulayan Hatip, şunları kaydetti:

"Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı da 2026-2030 dönemine ilişkin kapsamlı yol haritamızı ortaya koymaktadır. Her kadının insan onuruna yakışır bir hayat sürme hakkı vardır. Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmak hepimizin sorumluluğudur."

Programa, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Merkez İlçe Başkanı Rüfet Arslan ve partililer katıldı.