AK Parti Tekirdağ İl Danışma Toplantısı Şarköy\'de

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı, Şarköy ilçesinde gerçekleştirildi.
Şarköy Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mestan Özcan ile partililer katıldı.
Toplantıda konuşan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş, il genelinde yürütülen çalışmalar, ilçelerin ihtiyaçları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İstişare ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, teşkilat çalışmalarının yanı sıra Tekirdağ'ın gelişimine yönelik projeler ele alındı.
Program, teşkilat mensuplarının görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.
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