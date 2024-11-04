AK Parti Tosya Gençlik Kongresi Yapıldı

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AK Parti Tosya 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi gerçekleştirildi.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Salih Aydın, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduktan sonra sadece ülkeye değil, ülkenin gençlerine de vizyon çizdiğini söyledi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu da, "Bizim Cumhurbaşkanımıza bir sözümüz var, durmadan yorulmadan enerjimiz bitmeyecek şekilde nefesimizin sonuna kadar çalışacağız inşallah hep beraber." diye konuştu.

Daha sonra mevcut başkan İlhan Kemer'in tek aday olarak katıldığı kongrede seçim yapıldı. Kullanılan oyların tamamını alan Kemer, başkanlığa seçildi.