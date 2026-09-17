AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika
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AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulundu

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AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulundu
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Akyazı mevkisindeki hastane şantiyesinde açıklamada bulunan Karaismailoğlu, hastanenin Trabzon'un geleceği için atılan en önemli adımlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, ilgililerle birlikte hastanenin açılış sürecinin hızlandırılması doğrultusunda önemli görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, "Trabzon'da çok hareketli günler yaşıyoruz. Bunların hepsi gelişen ve büyüyen Trabzon'un önünü açmak ve Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Trabzon'daki güzel işlerin takiplerini yapmak hem de bunları bütün vatandaşlarımızla paylaşmak." dedi.

Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temel atma törenini ay başında gerçekleştirdiklerini hatırlatan Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi'ni de yakından ilgilendiren projenin önemli olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin temel atma törenini de gerçekleştirdiklerini belirterek, projenin şehrin yaşam kalitesini artıracağını ve sosyal alanlarıyla Trabzonluların hizmetine açılacağını ifade etti.

Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nı ziyaret ederek, Turizm Değerlendirme Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Son yıllarda Trabzon'un gelişen, büyüyen turizm Türkiye'nin ve dünyanın her tarafından çok önemli bir şekilde dikkat çekiyor." dedi.

Trabzon Şehir Hastanesi'nin dünyanın en modern sağlık altyapısını oluşturacağını aktaran Karaismailoğlu, hastanenin yapısal anlamda bütün eksiklerinin giderildiğini, cihaz ve donanımlara ilişkin süreçlerin devam ettiğini dile getirdi.

Karaismailoğlu, hastanede çalışacak personellere ilişkin sürece değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle 8 bin personelin çalışacağı, yaklaşık 20 binin üzerindeki insan hareketinin olacağı, yaklaşık 5 bine yakın bir araç hareketinin olacağı devasa bir yapıdan bahsediyoruz. İnşallah bunları en güzel şekilde, en planlı şekilde sona getirmek için de bu koordinasyon toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Hastanemiz için alım süreçleri devam ediyor. Özellikle teknik donanım anlamında siparişleri verildi. Bir taraftan da İŞKUR üzerinden alacağımız 1500'ün üzerindeki arkadaşımızın alım süreçleriyle ilgili takiplerimize devam ediyoruz."

Karaismailoğlu, 25 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleriyle vatana, millete olan sevgilerini, görev aşkını ve sadakatlerini artırarak devam edeceklerini aktardı.

Karaismailoğlu, bir gazetecinin, Trabzon Şehir Hastanesi'nin açılması planlanan tarihe ilişkin sorusuna ise, "Sonuçta bir hastane açılması için gerekli olan ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları biz en iyi şekilde tedarik edip inşallah kısa zamanda bunu açmak için gayret gösteriyoruz. O yüzden dört başı mamur burayı açmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam ediyor. İşte bu toplantıları sık sık yapmamızın nedeni de buranın hakikaten vatandaşımıza en iyi hizmeti sağlayacak şekilde açmaktır. İnşallah yıl sonuna doğru burayı açma bir planımız var." dedi.

Vali Tahir Şahin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde birçok alanda yatırımlar yapıldığını ve Trabzon Şehir Hastanesi'nin de tamamlanma aşamasında olduğunu hatırlatarak, bütün sektörlerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Karaismailoğlu ve Vali Şahin'e, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu da eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Trabzon Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika
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