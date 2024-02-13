AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas Esnaf Ziyaretinde

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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Seçim çalışmalarını sürdüren Arvas, Şerefiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Çevredeki iş yerlerini dolaşarak dile getirilen talep ve önerileri dinleyen Arvas, yaklaşan yerel seçimler için destek istedi.

Seçim çalışmalarının verimli geçtiğini ifade eden Arvas, şöyle konuştu:

"Halkımızla, esnafımızla bir aradayız. Olumlu tepkiler alıyoruz. Günden güne ilginin artması bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. Halkımız bizi bağrına basıyor. Aynı frekansı yakaladığımız düşünüyorum. AK Parti belediyecilikte kendini kanıtlamıştır. Van'ımız, bu nimetten faydalanamamış maalesef. Şimdi bu fırsat ayağımıza kadar geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize desteği ortada. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. İktidarımızın hizmete olan desteğiyle şehrimizi çok farklı bir noktaya taşıyabiliriz. Bizi en iyi biz anlarız. Projelerimiz hazır, iktidarımızın desteği de arkamızda. Sorunların üstesinde geleceğiz."